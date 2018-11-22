Приморским автомобилистам разрешили не устанавливать на машины систему ЭРА-ГЛОНАСС

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев разрешил в течение года ввозить на территорию ДФО автомобили с правым расположением руля без обязательной установки на них системы ЭРА-ГЛОНАСС. Об этом глава Кабинета министров сообщил на своей странице в Twitter.

Ранее врио губернатора Приморья Олег Кожемяко выступил с предложением оснащать японские иномарки навигационной системой в обязательном порядке. Его решение поддержал вице-премьер Юрий Трутнев. На деле все оказалось не так просто. В первую очередь из-за новостей о грядущих изменениях сразу выросли цены на автомобили, во-вторых, вскрылась проблема конфликта оборудования.

ЭРА-ГЛОНАСС - система экстренного реагирования при ДТП, обязательная к установке на все автомобили, продаваемые на территории РФ. Норма действует с 1 января 2017 года.

Накануне в Москве состоялся VIII Международный конгресс «ЭРА-ГЛОНАСС», на котором была озвучена статистика ДТП после обязательного внедрения спутниковой системы экстренного реагирования. Так, количество дорожных происшествий сократилось на 14%.

До конца года, как ожидается, систему ЭРА-ГЛОНАСС установят на три миллиона автомобилей.