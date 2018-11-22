Астрофизики зафиксировали сигнал внеземного происхождения

Международная группа астрофизиков при участии Национального исследовательского ядерного университета МИФИ обнаружила сигнал высокоэнергетических галактических фотонов. Открытие способно пролить свет на происхождение высокоэнергетических нейтрино.

Во время работы с гамма-телескопом Ферми ученые заметили ранее не встречавшуюся компоненту в потоке гамма-излучения. По их словам, именно этот нюанс указывает на ее источник внутри нашей Галактики, так как вне ее излучение практически полностью поглощается и увидеть его отдельные детали невозможно.

Новая компонента согласуется по своему происхождению с экспериментально обнаруженным аномально высоким потоком нейтрино. Таким образом, исследователи предположили, что вещества могут иметь схожее происхождение.

«Мы предложили две модели, объясняющие все данные. В первой модели нейтрино и гамма-излучение произведены в близкой к нам области Галактики из-за взаимодействия космических лучей. Во второй модели нейтрино и гамма-излучение возникли в результате распада темной материи в нашей Галактике», - приводит выводы ученых портал Physical Review-D.

Нейтрино - это частицы, которые имеют свойство проходить там, где не проходят никакие другие. Их происхождение никому не известно, но они несут в себе информацию, которую больше нигде нельзя получить.