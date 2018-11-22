Концерт рэпера Хаски в Волгограде отменен

Концерт рэпера Хаски в Волгограде, на который уже продано около тысячи билетов, отменен. Об этом со ссылкой на представителя Royal Bar, где должен был состояться концерт, сообщает РИА Новости. Причины отмены выступления названы не были.

Ранее Андрею Кузнецову (Хаски) не повезло в Краснодаре, его задержали за выступление на крыше автомобиля перед клубом Arena Hall в минувшую среду и предъявили обвинение сразу по трем статьям - «Незаконная организация массового мероприятия», «Сопротивление сотрудникам полиции» и «Отказ от медосвидетельствования», - а заодно и задержали на 15 суток.

Ранее прокуратурой Краснодарского края было выдано предостережение владельцам клуба Arena Hall отменить концерт артиста, что и было сделано.

Днем ранее аналогичный скандал перед концертом случился в Ростове: полицейские предурпредили тур-менеджера «о недопущении осуществления экстремистской деятельности и нарушений требований законодательства при проведении публичного мероприятия», после чего в помещении клуба выключили звук, и Хаски пришлось читать свои тексты без микрофона и музыки.