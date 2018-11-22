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СМИ назвали нерешительность властей причиной десятков жертв пожаров в Калифорнии

Егор Левин
09:44 22.11.2018
Шериф округа предпочел оповестить жителей при помощи звонков на городские телефонные номера, и в итоге о стихийном бедствии узнали всего несколько десятков человек.

Пожары в Калифорнии достигли огромных масштабов. Пламя уничтожает целые города, жители которых и не подозревают о приближающейся опасности до самого последнего момента. Причиной такого развития событий стала преступная нерешительность властей.

Американский ежедневник The New York Times на своих страницах рассказал, что шериф округа предпочел оповестить жителей при помощи звонков на городские номера, что оказалось в разы менее эффективным, чем одновременное предупреждение всех владельцев сотовых в округе. Он просто испугался, что из-за этого на дороге, ведущей из города, случится коллапс, и в результате его действий сигнал об опасности получили только несколько десятков человек.

Остальные жители узнавали о надвигающейся стене огня от соседей, стучавших в двери посреди ночи. Спастись удалось не всем. По последним данным, жертвами калифорнийских пожаров стали уже 86 человек. И почти семь сотен считаются пропавшими без вести.

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