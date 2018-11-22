В Госдуме предложили пересмотреть современное отношение к вводу войск в Афганистан

Комитет Госдумы по обороне предложил признать не соответствующим принципам исторической справедливости моральное и политическое осуждение решения о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979 года, которое было выражено в постановлении Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года и искалечило судьбы многим воинам-афганцам.

«Государственная дума считает необходимым признать не соответствующим принципам исторической справедливости моральное и политическое осуждение решения о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979 года, выраженное в постановлении № 982-1», - говорится в заявлении комитета.

Авторы документа заявляют, что 15-летний период советской истории следует рассматривать с точки зрения политической и исторической правды.

«Депутаты Государственной думы вместе со всем российским народом склоняют головы и чтят память тех, кто ценой своих жизней отстаивал интересы Отечества», - говорят депутаты.

Ограниченный контингент советских войск был введен на территорию ДРА по просьбе афганского правительства для предоставления военной помощи в условиях обострения афганского кризиса, чреватого, по мнению руководства СССР, переносом боевых действий на территорию республик Средней Азии.

Солдаты Советской армии охраняли дороги, аэродромы, народно-хозяйственные объекты, отражали атаки моджахедов.

За годы войны в Афганистане погибли 14,5 тысячи солдат и офицеров.