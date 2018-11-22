Применение лекарств за рулем могут приравнять к езде в нетрезвом виде

ГИБДД рассмотрит идею приравнять ряд лекарственных препаратов к алкоголю. Речь идет об эффекте от их употребления, схожем с алкогольным или наркотическим опьянением.

Список запрещенных для водителей препаратов планируется составить с помощью Министерства здравоохранения России.

Если инициатива получит одобрение и будет введена в ранг закона, то лица, находящиеся под воздействием лекарств из списка во время вождения, будут нести ответственность за езду в нетрезвом виде.

В акте медосвидетельствования, который будет заполняться в такой ситуации, будут указываться наименование препарата и обнаруженная в организме концентрация. Об этом сообщает RT.

Между тем правительство России упростило правила возврата водительских удостоверений лицам, лишенным их за езду в нетрезвом виде, значительное превышение скорости и выезд на полосу встречного движения. Для желающих вернуть права по истечении срока ограничения стала проще проверка знаний ПДД.