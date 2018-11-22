В Крыму заявили, что на Украине назревает «новый Майдан»

Сигналы, поступающие с Украины, свидетельствуют о том, что там зреет «новый Майдан». Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, страна неизбежно движется к коллапсу, который может вылиться в противостояние на площади Независимости.

«Главная проблема в Украине - это проблема власти. Все, что происходит в стране, уже не выдерживает никакой критики. Те сигналы, которые идут из Украины, говорят о том, что страна неизбежно идет к коллапсу, и мы будем этому свидетелями. Это может быть реализовано в виде нового Майдана, когда основные кланы сцепятся за последние остатки богатства, которое еще осталось в Украине», - заявил Константинов.

Майданом еще со времен «оранжевой революции» стала главаная площадь Киева - Независимости (или майдан Незалежности). Здесь же развернулись события государственного переворота - с заявления о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. И здесь же разгорелись боевые действия самого переворота и была убита так называемая Небесная сотня.