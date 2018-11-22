В «Геликон-опере» установили бюст Дмитрия Хворостовского

В московской «Геликон-опере» открыли бюст всемирно известному баритону Дмитрию Хворостовскому. В скромной церемонии участвовали самые близкие друзья артиста и его пожилые родители. Мать Хворостовского Людмила Петровна, увидев скульптурный портрет сына, не смогла сдержать слез.

Сегодня ровно год, как Дмитрия Хворостовского нет с нами. Гениальный певец, чьим чарующим баритоном восхищались Ла-Скала, Ковент-Гарден и Мариинка, умер в Лондоне после полутора лет борьбы с тяжелой болезнью - опухолью мозга.