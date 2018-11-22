В жилом доме в Лондоне нашли две самодельные бомбы

Две самодельные бомбы найдены в жилом доме на северо-востоке Лондона. Кто их собрал и с какой целью, сейчас выясняет британская полиция. В Скотленд-Ярде пояснили, что расследуют дело по статье о подготовке теракта.

Оба взрывных устройства саперы обезвредили прямо на месте. Для этого эвакуировали несколько соседних домов, а квартал оцепили на восемь часов. Сейчас детали бомбы изучают эксперты. Полиция также ищет хозяина квартиры. Известно, что жилое помещение долго пустовало: в нем шел ремонт.