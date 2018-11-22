Более 70 участников вооруженного мятежа в Турции получили пожизненные сроки

В Турции 74 человека получили пожизненные сроки за попытку государственного переворота. Все осужденные - бывшие военные, офицеры 4-го армейского корпуса и 28-й механизированной бригады, расквартированной в Анкаре.

Они участвовали в заговоре, целью которого было свержение и убийство президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В ночь на 16 июля 2016-го в результате действий мятежников погибли 250 человек, больше двух тысяч были ранены. Верные законному правительству войска сумели подавить путч. В армии и госаппарате после этого прошли масштабные чистки. Тысячи человек попали в тюрьму, десятки тысяч лишились работы.