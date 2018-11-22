В Иркутской области пара зачислила на счет почти полмиллиона купюрами «банка приколов»

В Иркутской области пара молодых людей обманула банкомат с помощью купюр из «банка приколов». Им удалось надуть технику без малого на 428 тысяч рублей.

Еще в марте 2018 года молодой человек и девушка купили пятитысячную купюру «банка приколов» и попробовали использовать ее для пополнения счета карты через банкомат. К их удивлению, техника приняла подделку и провела операцию.

После этого молодые люди провернули махинацию еще несколько раз. В общей сложности на банковском счете оказалось 428 тысяч рублей. «Вырученные» деньги пара тратила на технику и украшения.

Как сообщает пресс-служба Усть-Илимского городского суда, пара полностью признала свою вину и содействовала раскрытию дела. Оба получили приговор в два года лишения свободы условно с испытательным сроком и обязанностью возместить банку причиненный ущерб.