Минздрав обяжет крупные компании оплачивать своим сотрудникам фитнесс

Минздрав России поддерживает законотворческую инициативу обязать крупные компании оплачивать своим сотрудникам занятия спортом. Хотя, по словам замглавы ведомства Олега Салагая, еще нужно проанализировать экономическую обоснованность такой меры. Об этом сообщает РИА Новости.

С инициативой обязать крупных работодателей заботиться о физическом здоровье своих подчиненных к министру здравоохранения Веронике Скворцовой обратился депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

«Занятия физкультурой и спортом являются доказанным элементов профилактики неинфекционных заболеваний. Предлагаемая законодательная инициатива, по сути, является экономическим стимулом, который может оказать положительное влияние на рост числа работников, практикующих спорт и физическую культуру», - ответил депутату Сагалай.

Замминистра подчеркнул, что его ведомство полностью поддерживает инициативу депутатов Госдумы.