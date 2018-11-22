Ученые обнаружили универсальное средство борьбы с раком

Британские ученые Института исследования рака выяснили, какая пищевая добавка способна замедлить рост злокачественных опухолей и усилить эффект химиотерапии.

Как выяснилось при проведении опытов на лабораторных мышах, таким положительным эффектом обладает сахар манноза. В ходе исследования его добавляли в питьевую воду грызунов, страдающих от рака поджелудочной железы, кожи или легких. Сахар приостанавливал рост опухоли, не вызывая при этом никаких побочных эффектов. К тому же, манноза, помимо прочего, еще и увеличивал срок жизни отдельных особей.

Раковые образования «подпитываются» глюкозой, распространение которой в организме способен блокировать сахар манноза. При этом, добавка никак не противодействует поглощению глюкозы здоровыми тканями организма. Результаты исследования британских ученых опубликовал портал EurekAlert!.

Между тем, ученые Калифорнийского университета провели исследование, в ходе которого выявили, что наличие в клетках организма повышенного количества молекулы SGLT2 говорит о скором развитии рака. Эта молекула является белком, который отвечает за перенос глюкозы внутрь клетки. После усвоения глюкозы в клетке вырабатывается энергия, необходимая для выживания и роста опухоли.