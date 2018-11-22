Топливный союз заявил о риске закрытия независимых АЗС

Независимым АЗС, чтобы продержаться наплаву, необходимо прибавить к стоимости топлива хотя бы три рубля, заявил глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. По словам Баженова, три рубля позволят независимым АЗС сохранить хотя бы минимальную маржинальность. Пока же независимым АЗС приходится – и придется еще какое-то время – балансировать на уровне убыточности, что уже приводит к негативным последствиям.

Так, глава Минпромторга Денис Мантуров допустил, что на независимых АЗС может ухудшиться качество топлива, сообщает РИА Новости.

«Мы с вами разделяем опасения в этой части. Действительно, сегодня при определенной флуктуации цен на светлые нефтепродукты это существенным образом ограничивает возможности независимых АЗС», - заявил министр.

С другой стороны, добавил Мантуров, сетевые АЗС, получающие высококачественное топливо напрямую от производителей, с такой проблемой вряд ли столкнуться. Пока же независимые АЗС торгуют по сути суррогатом.

Денис Мантуров рассказал, что единичные АЗС уже приходится штрафовать за низкое качество топлива – это и нарушение химического состава, и недолив. Впрочем, подобные нарушения допускают и сетевики. В начале недели компания «Роснефть» распространила информацию о том, что сетевые АЗС в восточных регионах страны и завышают цены, и торгуют контрафактом. Можно понять желание заработать, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, но делать это необходимо, расширяя предоставление дополнительных услуг, чего почти ни одна из сетей не делает.