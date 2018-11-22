В Москве по делу о коррупции арестованы следователи центрального аппарата СК РФ

Басманный суд города Москвы арестовал двух следователей центрального аппарата Следственного комитета России.

Сергея Дубинского и Андрея Тринева задержали при получении взятки в размере пяти миллионов рублей. Сообщается, что, участвуя в расследовании уголовных дел, связанных с махинациями в банке «Российский кредит», они ходатайствовали об аресте имущества его владельца Анатолия Мотылева. Предполагается, что крупную сумму Дубинский и Тринев могли получить как раз с целью «помощи в решении» вопроса о снятии санкций с недвижимости и автомобилей владельца «Российского кредита».

Теперь следователям грозит срок от 8 до 15 лет лишения свободы. Ко всему прочему, Дубинский имеет звание генерала. До него правоохранителей в столь высоком звании арестовывали лишь трижды.