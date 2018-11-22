Сирийские саперы приступили к разминированию населенных пунктов в провинции Деръа

Сотни автоматов и пулеметов, противотанковые комплексы, ручные гранатометы и тысячи снарядов. В сирийской провинции Деръа изъяли принадлежавший боевикам арсенал. Почти все образцы - современное и очень дорогое оружие, произведенное в США и Европе. Впрочем больше сирийских военных сейчас заботит другое - гектары земли в провинции усеяны минами.

Неразорвавшиеся снаряды и ловушки саперы находят повсюду: в домах, на дорогах и в полях. О некоторых опасных находках сообщают сами местные жители.

«Я приехала сюда после окончания боев, хотела посмотреть на свой участок земли. И увидела бомбу. Я сразу позвонила местному главе, сообщила о ней… Я очень испугалась. Испугалась не столько за себя, сколько за своих детей, которые были со мной», - говорит Саха Аль-Карири, местная жительница.

Сразу после саперов в провинцию въезжает тяжелая строительная техника. Рабочие разбирают завалы и восстанавливают поврежденные дома и инфраструктуру.