Определен маршрут поставок газа по «Турецкому потоку» в Европу

«Газпром» определился с маршрутом поставок газа в Европу по «Турецкому потоку», сообщает «Коммерсант».

Голубое топливо поступит через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию. Маршрутизация необходима, во-первых, для бронирования будущих мощностей потребления – это предусмотрено законодательством ЕС, - а во-вторых, страны-транзитеры должны построить трубопроводы на своей территории.

Что касается поставок, то в 2020 году они начнутся в Болгарию и Сербию, спустя год – в Венгрию, и с 2020 года – в Словакию.

Строительство морского участка «Турецкого потока» завершилось в минувший понедельник. Его длина составляет 930 километров, он проходит прямо по дну Черного моря.

На посвященной завершению торжественной церемонии присутствовал лично президент России Владимир Путин. В ходе своего однодневного визита он также проведет встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, на которой они обсудят развитие отношений двух государств.