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Новый опасный вирус скачали более 560 тысяч пользователей Android

Егор Левин
06:41 22.11.2018
После скачивания и получения всех одобрений от владельца гаджета, вредоносное приложение начинало показывать ему рекламу каждый раз при разблокировке смартфона.
Новый опасный вирус скачали более 560 тысяч пользователей Android
Фото: Mairo Cinquetti , ZUMAPRESS.com, Globallookpress

В магазине приложений Google Play появились поддельные программы, замаскированные под оригиналы. Все игры, содержащие вредоносный код, были опубликованы от имени пользователя Luis O Pinto.

Проблема с ними заключается в том, что после скачивания приложение самостоятельно удаляло свою иконку и запускало скачивание другой программы в фоновом режиме, которая, в свою очередь, сразу же запрашивала у пользователя доступ ко всем его персональным данным. Вред же состоял в том, что после одобрения вредоносное приложение начинало показывать владельцу смартфона разнообразную рекламу каждый раз, когда он разблокировал свой гаджет.

Об этом сообщил сотрудник компании, производящей антивирусы, Лукас Штефанко на своей странице в социальной сети. Всего он зафиксировал около 13 подобных приложений в кибер-магазине, которые были скачаны уже более 560 тысяч раз.

Отмечается, что администраторы площадки не удалили вирусные программы из ассортимента после случившегося. Ситуация пошла на лад только после экспертных публикаций об этих приложениях.

Между тем, любители Android постоянно сталкиваются с вирусными программами. Так, ранее сообщалось о еще одном опасном «вродоносе»: после получения доступа к гаджету, он начинал красть данные, совершать звонки или посылать сообщения.

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