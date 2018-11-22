СМИ Германии рассказали о «борщевичном бедствии» в России и Европе

Борщевик, который раньше был распространен только на Кавказе, широко распространился в средней полосе России и стал настоящим стихийным бедствием.

Об этом пишут немецкие СМИ. «Борщевичное бедствие», как они его окрестили, наступило в России из-за желания советского еще руководства культивировать растение в качестве корма для скота. Коровы из-за борщевика стали давать горькое молоко, а он сам начал произрастать практически по всей России.

Немецкое издание Suddeutsche Zeitung коснулось опасного растения не просто так. Как отметил автор статьи, борщевик стал проблемой и для стран Европы. В Польше его называют не иначе, как «Месть Сталина», а Германия признала его несколько лет назад «Ядовитым растением года». Причем, борщевик впервые появился в Европе как подарок российского императора Александра I австрийскому министру иностранных дел князю Меттерниху.

Напомним, в настоящее время планируется ввести штраф для собственников земельных участков, заросших борщевиком. Законопроект уже подготовлен и будет принят после всех необходимых согласований. Владельцам земель в Подмосковье, «не осуществляющим борьбу с борщевиком», грозит штраф в 20-50 тысяч рублей.