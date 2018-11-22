Автобус с 17 детьми врезался в стену во Владивостоке

Во Владивостоке автобус с 17 детьми, следовавший из Уссурийска, врезался в подпорную стену в районе остановки «Фуникулер». Всего в транспортном средстве находились более 30 человек.

Как сообщает управление МЧС по Приморскому краю, после ДТП людей пришлось эвакуировать через окно, так как двери автобуса оказались заблокированы, и пассажиры не смогли выйти самостоятельно.

В ведомстве добавили, что в результате аварии никто не пострадал.