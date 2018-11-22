МЧС РФ направило колонну с гумпомощью в Донбасс

В четверг, 22 ноября, автомобильная колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью отправилась в Донбасс.

«Автомобили 83-й гуманитарной колонны МЧС России вышли из Донского спасательного центра в Ростовской области и направляются к российско-украинской границе», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Автомобили везут для жителей Донбасса более 400 тонн гуманитарных грузов, включая детские продуктовые наборы, а также медицинское имущество и медикаменты.

Колонна следует в Донецк и Луганск. МЧС России оказывает помощь Донбассу с августа 2014 года. За все время туда было доставлено уже более 78 тысяч тонн гуманитарных грузов.

В августе этого года колонна МЧС доставила еще 500 тонн гумпомощи жителям Донбасса.