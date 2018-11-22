Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Во ВЦИОМ рассказали, сколько россиян считают себя счастливыми

Роман Захаров
05:20 22.11.2018
По результатам проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения опроса, более 80% граждан РФ назвали себя счастливыми.
Во ВЦИОМ рассказали, сколько россиян считают себя счастливыми
Фото: Виталий Аньков, РИА Новости

Большая часть жителей России (84%) считают себя счастливыми. Об этом сообщает ВЦИОМ, ссылаясь на результаты проведенного опроса.

По признанию россиян, счастливыми их делает семья. В материале при этом отмечается, что за последние полгода значимость данного фактора выросла.

«Сегодня 33% респондентов говорят, что чувствуют себя счастливым благодаря семье (против 30% полгода назад)», - сказано в сообщении ВЦИОМ.

Кроме того, с марта текущего года с 16% до 21% увеличилась доля тех, кто радуется своему хорошему здоровью. Для остальных респондентов счастье заключается в детях и хорошей работе - по 15%.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата22.11.2018, 05:10
Таинственный источник энергии обнаружен подо льдами Антарктиды
Дата21.11.2018, 08:00
Экипаж вертолета Ми-26 перевезет истребитель Су-27 в Кронштадт
Дата21.11.2018, 02:01
Черчесов назвал заслуженным поражение сборной России от Швеции
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата21.11.2018, 12:57
Истребитель Су-57 получит гиперзвуковое оружие
Дата21.11.2018, 10:21
Пропавшие в глубинах: тайна гибели субмарины П-1
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
05:45 В стране и мире
Видео
Автобус с 17 детьми врезался в стену во Владивостоке
04:56 В стране и мире
Дорогая икра и коньяк: Порошенко обвинили в пьянстве во время Евромайдана
04:26 В стране и мире
Помпео поздравил Ким Чон Яна с избранием главой Интерпола
02:57 В стране и мире
В США умер основатель Института перспективных российских исследований Джеймс Биллингтон
02:10 В стране и мире
США потребовали от ЕС создания армии в «полном согласии» с НАТО
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Принцип домино: погрузчик неловким движением обрушил весь склад
Ученые выяснили, как аспирин помогает победить рак
Видео
Пропавшие в глубинах: тайна гибели субмарины П-1
На руинах Помпеев нашли древнюю эротическую фреску
Видео
Собака-вратарь отбила собой мяч и спасла футболистов от позора: видео
В лесах США обнаружили рассадник «вирусов-мутантов»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.