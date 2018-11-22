Во ВЦИОМ рассказали, сколько россиян считают себя счастливыми

Большая часть жителей России (84%) считают себя счастливыми. Об этом сообщает ВЦИОМ, ссылаясь на результаты проведенного опроса.

По признанию россиян, счастливыми их делает семья. В материале при этом отмечается, что за последние полгода значимость данного фактора выросла.

«Сегодня 33% респондентов говорят, что чувствуют себя счастливым благодаря семье (против 30% полгода назад)», - сказано в сообщении ВЦИОМ.

Кроме того, с марта текущего года с 16% до 21% увеличилась доля тех, кто радуется своему хорошему здоровью. Для остальных респондентов счастье заключается в детях и хорошей работе - по 15%.