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Таинственный источник энергии обнаружен подо льдами Антарктиды

Наталия Майорова
05:10 22.11.2018
Ученые установили, что в изучаемой области Восточной Антарктиды лед плавится снизу вверх, а талая вода при этом стекает по течению вниз в подледные озера.
Таинственный источник энергии обнаружен подо льдами Антарктиды
Фото: pixabay.com

Подо льдами Восточной Антарктиды обнаружен большой источник геотермального излучения. Его удалось найти международной исследовательской группе. По предположениям ученых, именно этот источник мог стать причиной таяния ледниковых щитов.

Как уточняет портал Science Alert, специалисты использовали специальный самолет с радиолокатором для зондирования льдов. В результате удалось выявить процессы, которые протекают под толщей льда на глубине трех километров.

Исследователи отмечают, что в изучаемой области Восточной Антарктиды лед плавится снизу вверх, а талая вода при этом стекает по течению вниз в подледные озера.

Как подчеркнул ученый Том Джордан из Антарктической службы Великобритании, изучаемый сегодня процесс таяния льдов мог продолжаться уже тысячи или даже миллионы лет. При этом он не оказывает влияние на изменение ледяного покрова.

«Однако в будущем избыток воды на дне ледяного покрова может сделать этот регион более чувствительным к внешним факторам, таким как изменение климата», - заключил он

Специалисты пришли к выводу, что дополнительной причиной таяния льдов стало воздействие радиоактивных пород и горячей воды из земной коры.

Ранее автор Youtube-канала обнаружил неестественно прямые линии, связывающие Антарктиду с Австралией. С помощью Google.Earth он снял слой воды и обнаружил странные постройки.

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