Актер Хью Лори стал кавалером ордена Британской империи

Актер Хью Лори стал командором ордена Британской империи. Награду артисту в Букингемском дворце вручил наследник престола - принц Чарльз.

«Актер Хью Лори награжден орденом командора Британской империи за службу драматическому искусству», - говорится в сообщении британской королевской семьи в Twitter.

Актер Хью Лори известен ролями в сериалах «Доктор Хаус» и «Дживс и Вустер». Два года назад он получил звезду на голливудской «Аллее славы».