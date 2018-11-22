Актер Хью Лори стал кавалером ордена Британской империи
Лори известен своими ролями в сериалах «Доктор Хаус» и «Дживс и Вустер».
Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
Актер Хью Лори стал командором ордена Британской империи. Награду артисту в Букингемском дворце вручил наследник престола - принц Чарльз.
«Актер Хью Лори награжден орденом командора Британской империи за службу драматическому искусству», - говорится в сообщении британской королевской семьи в Twitter.
Актер Хью Лори известен ролями в сериалах «Доктор Хаус» и «Дживс и Вустер». Два года назад он получил звезду на голливудской «Аллее славы».