Дорогая икра и коньяк: Порошенко обвинили в пьянстве во время Евромайдана

Бывший советник главы МВД Украины Илья Кива в эфире телеканала NewsOne рассказал, что действующий президент страны Петр Порошенко совместно с мэром Киева Виталием Кличко якобы пьянствовали во время событий на Майдане в 2013-2014 годах.

Экс-советник Арсена Авакова подчеркнул, что участники Евромайдана делились на две категории - те, кто находился на баррикадах «с 40-градусными морозами, с отмороженными пальцами», и те, кто сидели на втором этаже киевского Дома профсоюзов, где находился штаб протестующих.

«Я увидел этот второй этаж, где ходил пьяный Порошенко. Когда он вываливал на улицу бухой и еле языком волочил. Я помню бухого Кличко, и тогда оно все перемешалось в голове», - заявил Кива.

По его словам, на втором этаже все якобы было пропитано коньяком, дорогой икрой и «пьяными лицами»

В среду, 21 ноября, Украина отмечала День достоинства и свободы, который в народе называется «днем Евромайдана». Дата посвящена годовщине начала акций протеста в Киеве в 2013 году.

Ранее бывший губернатор Одессы Миахил Саакашвили раскрыл информацию об алкогольных предпочтениях президента Украины.