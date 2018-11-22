Помпео поздравил Ким Чон Яна с избранием главой Интерпола

Соединенные Штаты поздравляют Ким Чон Яна с избранием на должность главы Интерпола. Об этом в своем Twitter написал американский госсекретарь Майк Помпео.

Глава Госдепа при этом назвал представителя Южной Кореи «правильным человеком» для подобной работы.

«Он является правильным человеком, чтобы возглавить одну из самых важных правоохранительных служб в мире», - заявил Помпео.

Ранее сообщалось, что новым главой Интерпола стал представитель Южной Кореи Ким Чон Ян, который сменит на этом посту Мэна Хунвэя, арестованного на родине, в КНР, по обвинению во взяточничестве.