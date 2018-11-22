Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Банкоматы в России смогут распознавать клиентов по рисунку вен

Наталия Майорова
04:16 22.11.2018
В настоящее время новая система находится лишь на стадии разработки. Однако уже сейчас эксперты предрекают нововведению надежность и точность.
Банкоматы в России смогут распознавать клиентов по рисунку вен
Фото: Игорь Зарембо, РИА Новости

В ближайшем будущем в России могут переоборудовать банкоматы таким образом, чтобы проверка клиентов происходила по рисунку вен. В настоящее время российские кредитные организации занимаются изучением этого вопроса.

Как уточняет сайт газеты «Известия», после такого обновления россиянам может больше не понадобиться карта для снятия наличных средств или совершения платежей и переводов через АТМ.

Более того, эксперты уверены, что идентификация клиентов, например, по ладони является одной из наиболее надежных в мире. Причем соответствующие биометрические параметры например хранятся 10 лет.

Однако же недостатком возможного нововведения является то, что при повреждении руки идентификация будет затруднена. Тем не менее, специалисты не исключают, что в ближайшем будущем банкоматы начнут распознавать клиентов по отпечаткам пальцев, сетчатке глаза или вовсе анализировать поведенческие характеристики клиентов - например, скорость печати по клавишам аппаратов.

Что же касается технологии распознавания граждан по рисунку вен, то в настоящее время идет изучение такого нововведения. Распознавание по контурам артерий является надежным и точным методом, который имеет высокую степень защиты от взлома.

В частности, в отличие от отпечатков пальцев, технология распознавания по рисунку вен помогает избежать ошибок ввода - например, если ладони загрязнены или влажные.

Однако пока неизвестно, когда АТМ будут переоборудованы на новый лад. Более того, главным недостатком нововведения является высокая стоимость оборудования для проверки.

Банкоматы, способные распознавать клиентов по рисунку вен ладони, уже есть в таких странах, как Бразилия, Турция, германия, Япония, Китай и Южная Корея.

Уже с начала июля текущего года во всех российских банках начала действовать единая биометрическая система. Это позволит клиентам получать ряд банковских услуг без их непосредственного присутствия в офисе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата21.11.2018, 11:55
Принцип работы легендарной «Энигмы» показали на видео
Дата21.11.2018, 08:00
Экипаж вертолета Ми-26 перевезет истребитель Су-27 в Кронштадт
Дата21.11.2018, 02:01
Черчесов назвал заслуженным поражение сборной России от Швеции
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата21.11.2018, 12:57
Истребитель Су-57 получит гиперзвуковое оружие
Дата21.11.2018, 10:21
Пропавшие в глубинах: тайна гибели субмарины П-1
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
04:26 В стране и мире
Помпео поздравил Ким Чон Яна с избранием главой Интерпола
02:57 В стране и мире
В США умер основатель Института перспективных российских исследований Джеймс Биллингтон
02:10 В стране и мире
США потребовали от ЕС создания армии в «полном согласии» с НАТО
01:50 Армия
Умер начальник ГУ ГШ РФ Игорь Коробов
00:59 В стране и мире
Сербия не станет вводить ответные меры на пошлины Косова
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Принцип домино: погрузчик неловким движением обрушил весь склад
Ученые выяснили, как аспирин помогает победить рак
Видео
Пропавшие в глубинах: тайна гибели субмарины П-1
На руинах Помпеев нашли древнюю эротическую фреску
Видео
Собака-вратарь отбила собой мяч и спасла футболистов от позора: видео
В лесах США обнаружили рассадник «вирусов-мутантов»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.