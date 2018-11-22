Банкоматы в России смогут распознавать клиентов по рисунку вен

В ближайшем будущем в России могут переоборудовать банкоматы таким образом, чтобы проверка клиентов происходила по рисунку вен. В настоящее время российские кредитные организации занимаются изучением этого вопроса.

Как уточняет сайт газеты «Известия», после такого обновления россиянам может больше не понадобиться карта для снятия наличных средств или совершения платежей и переводов через АТМ.

Более того, эксперты уверены, что идентификация клиентов, например, по ладони является одной из наиболее надежных в мире. Причем соответствующие биометрические параметры например хранятся 10 лет.

Однако же недостатком возможного нововведения является то, что при повреждении руки идентификация будет затруднена. Тем не менее, специалисты не исключают, что в ближайшем будущем банкоматы начнут распознавать клиентов по отпечаткам пальцев, сетчатке глаза или вовсе анализировать поведенческие характеристики клиентов - например, скорость печати по клавишам аппаратов.

Что же касается технологии распознавания граждан по рисунку вен, то в настоящее время идет изучение такого нововведения. Распознавание по контурам артерий является надежным и точным методом, который имеет высокую степень защиты от взлома.

В частности, в отличие от отпечатков пальцев, технология распознавания по рисунку вен помогает избежать ошибок ввода - например, если ладони загрязнены или влажные.

Однако пока неизвестно, когда АТМ будут переоборудованы на новый лад. Более того, главным недостатком нововведения является высокая стоимость оборудования для проверки.

Банкоматы, способные распознавать клиентов по рисунку вен ладони, уже есть в таких странах, как Бразилия, Турция, германия, Япония, Китай и Южная Корея.

Уже с начала июля текущего года во всех российских банках начала действовать единая биометрическая система. Это позволит клиентам получать ряд банковских услуг без их непосредственного присутствия в офисе.