LADA вошла в список самых продаваемых брендов в мире

Российская LADA вошла в топ-50 наиболее продаваемых в мире автомобильных брендов, заняв 48-ю строчку в рейтинге.

Как сообщает «Автостат», за девять месяцев текущего года продажи машин данной марки увеличились на 21% - до 286 тыс.

Первое место в списке заняла Toyota. В текущем году было реализовано 6,5 млн автомобилей этой марки. Вторая строчка досталась Volkswagen (5,2 млн машин). Замкнул тройку лидеров Ford (4,2 млн).

Ранее сообщалось, что в России, в период с января по октябрь 2018 года, на 27% выросли продажи автомобилей Bentley.