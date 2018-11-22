Принцип домино: погрузчик неловким движением обрушил весь склад

Едва ли успешным можно назвать достижение оператора погрузчика на одном из складов, однако результат его работы стал заметен каждому.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали нелепый инцидент. Оператор погрузчика, выполняя свою обычную работу, случайно задел техникой один из стеллажей. В результате стойка обрушилась.

Однако на этом «достижение» неудачливого погрузчика не закончилось. Следом за одним стеллажом обрушился второй, стоящий рядом. А затем - все, что находились в здании. Таким образом внутри склада начался настоящий хаос.

Где произошло обрушение, неизвестно. Как уточняет The Daily Mail, запись была сделана еще летом, однако популярность приобрела лишь сейчас.

Не только погрузчик может разгромить все вокруг себя - ранее одна из посетительниц музея решила сделать селфи. Однако в конечном итоге она задела стойку с экспонатом. Дальше все было как в страшном сне, а ущерб оказался весьма реальным - на сумму в $200 тысяч.