В России выросли продажи автомобилей Bentley

В России, в период с января по октябрь 2018 года, на 27% выросли продажи автомобилей Bentley. По сообщениям «Автостата», за указанное время в РФ приобрели 217 машин этой марки.

Наиболее популярной моделью данного бренда стал кроссовер Bentayga. За 10 месяцев было реализовано 156 таких машин.

В материале отмечается, что более половины всех автомобилей Bentley (116 штук) было куплено в российской столице. В Санкт-Петербурге машины этой марки приобретали 25 раз, в Московской области - 10, а в Краснодарском крае - шесть.