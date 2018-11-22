Ученые предрекли мощнейший взрыв в Млечном Пути

Опасный всплеск гамма-лучей может произойти в созвездии Наугольника - там международная группа астрофизиков обнаружила двойную звездную систему, которая и может стать причиной масштабного взрыва.

Как уточняет журнал Nature Astronomy, эта система расположена примерно в восьми тысячах световых лет от Земли, а состоит она из пары ярчайших звезд. Причем одна из них, по мнению исследователей, стоит на пороге мощного взрыва сверхновой.

До настоящего момента ученым еще не удавалось зафиксировать в Галактике ни одного гамма-всплеска. Астрофизики предполагают, что именно одна из звезд Апопа может стать первым источником масштабного излучения.

По словам астронома Джо Каллингэма, исследователи сразу поняли, что имеют дело с чем-то исключительным, поскольку по всему спектру яркость «просто зашкаливала».

«Когда мы увидели поразительный шлейф из пыли вокруг этих звезд, решили назвать систему "Апоп" - в честь громадного змея и главного врага Ра, бога Солнца из египетской мифологии», - уточнил он.

Вместе с тем исследователи подчеркивают, что система Апоп не направлена на Землю. Иначе планете грозила бы опасность - гамма-всплеск на столь близком расстоянии может спровоцировать отток озона из атмосферы. Тогда ультрафиолетовое излучение Солнца могло бы проникать на Землю намного активнее.

Ранее астрофизик Этан Сигель рассказал, каким может стать мир через 10 миллиардов лет. Ученый выдвинул гипотезу о том, каким увидят небо новые жители Млечного пути через множество лет после гибели человечества от нового Большого взрыва.