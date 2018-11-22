В США умер основатель Института перспективных российских исследований Джеймс Биллингтон

Бывший директор Библиотеки конгресса США Джеймс Биллингтон, который также известен тем, что занимался исследованиями России, ушел из жизни в возрасте 89 лет в одной из больниц Вашингтона.

Как сообщается на сайте библиотеки, Биллингтон возглавлял ее на протяжении 28 лет - с 1987-го по 2015 год. За время его руководства хранилище было расширено и модернизировано, а фонд вырос почти в два раза - до 160 миллионов единиц. Сейчас в Библиотеке американского конгресса хранится самый большой в мире фонд видео- и аудиоматериалов.

Отметим, что Джеймс Биллингтон в совершенстве знал русский язык, был иностранным членом РАН и почетным профессором МГУ. Ему также принадлежит создание Института перспективных российских исследований имени Джорджа Кеннана в Вашингтоне, который теперь является ведущим центром по изучению РФ и Соединенных Штатов.