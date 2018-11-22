Путин назвал Абхазию союзником России

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Абхазии Раулем Хаджимба в Сочи. Российский лидер отметил стратегический характер отношений обеих стран, а также заявил о необходимости ускорить развитие экономики абхазской стороны.

Путин напомнил, что на предыдущей встрече, которая состоялась в Кремле, речь шла о необходимости «дополнительных усилий, чтобы подтолкнуть развитие экономики». Президент РФ также добавил, что товарооборот между обеими странами растет, но «небольшими темпами».

Российский лидер также сообщил, что рад возможности в неформальной обстановке обсудить с коллегой актуальные вопросы для развития отношений обеих стран.

В свою очередь Хаджимба отметил успехи по линии инвестиционного сотрудничества. Он рассказал о ряде объектов, которые находятся на завершающей стадии строительства. Глава Абхазии также проинформировал Путина о ходе работ по линии оборонного информационно-координационного центра.

«За этот год проведено более 94 мероприятий, которые как раз-таки свидетельствуют об интенсивности взаимоотношений между нашими военными ведомствами», - подчеркнул он.

Ранее Путин сообщил, что Москва продолжит оказывать поддержку властям Абхазии, особенно в решении поставленных перед республикой задач.