СК возбудил дело по факту гибели четырех детей во время пожара в Туле

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту обнаружения тел четырех детей после тушения пожара, который произошел в среду, 21 ноября, в Туле.

По информации ведомства, возгорание случилось в квартире жилого дома, расположенного по Гарнизонному проезду. В настоящий момент на мечте ЧП работает группа следователей.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

«Осмотром установлено, что жертвами пожара стали малолетние дети, которые находились дома вместе с женщиной», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что жителей многоэтажки эвакуировали в центре Краснодара из-за пожара. Позже в Сети появилось видео инцидента.