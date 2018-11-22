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США потребовали от ЕС создания армии в «полном согласии» с НАТО

Наталия Майорова
02:10 22.11.2018
Постпред США при ЕС подчеркнул, что для американской стороны вопрос создания европейской армии, независимой от Вашингтона, является «очень чувствительным».
США потребовали от ЕС создания армии в «полном согласии» с НАТО
Фото: Ирина Калашникова, РИА Новости

Постпред США при ЕС Гордон Сондленд заявил, что американская сторона требует большей ясности от европейских стран относительно планов создания собственной армии. При этом, подчеркнул он, что такие вооруженные силы должны стать дополнением НАТО.

По словам Сондленда, этот вопрос «очень чувствительный» для США. А ситуация усложняется решением Евросоюза, согласно которому ЕС под силу справиться с помощью собственных вооруженных сил, что подрывает НАТО.

«Поэтому мы надеемся, что, раз ЕС желает заявить об определенной степени собственной автономности и оборонных возможностях, то это будет сделано в полном согласии с НАТО и в качестве дополнения, а не замены НАТО», - цитирует его слова РИА Новости.

Сондленд также отметил, что США якобы слышат из Европы «две диаметрально противоположные точки зрения» касаемо вопросов обороны. Согласно первой из них необходимо ограничиться решением небольших конфликтов, или же вопросами в Северной Африке. По другой версии - необходимо создание разведывательного общества, армии и полноценных вооруженных сил.

Дипломат в заключение отметил, что США важна «большая ясность со стороны ЕС в целом», а также данные о том, как Евросоюз намерен распоряжаться со своими средствами, учитывая, что Европа существенно финансирует НАТО.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поднял вопрос о создании европейской армии, независимой от США. После этого президент США Дональд Трамп разразился в своем Twitter несколькими критическими замечаниями.

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