В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В четверг, 22 ноября, в Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Это связано с сильным ветром, который обрушится на столичный регион.

По сообщениям синоптиков, 22 ноября в Москве и Подмосковье будет дуть северо-западный ветер, скорость которого составит 5-10 м/c, а местами его порывы достигнут 15 м/c.

«Погода потенциально опасна», - сообщили в Гидрометцентре России.

Кроме того, москвичей предупредили об аномально высоком атмосферном давлении в регионе.