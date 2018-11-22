В Греции школьную уборщицу приговорили к 10 годам тюрьмы за исправленную в дипломе цифру

Уголовный суд греческого города Лариса приговорил к десяти годам лишения свободы школьную уборщицу «за мошенничество». По версии обвинения, женщина в своем свидетельстве о школьном образовании указала шесть классов, хотя сама закончила пять.

По данным газеты «Тахидромос», освобождения осужденной требуют профсоюз трудящихся муниципальных учреждений нома Магнисия, профсоюз уборщиц Магнисии, а также женские ассоциации.

В материале издания сообщается, что в 1996 году женщина принимала участие в конкурсе на замещение должности уборщицы в школе в Волосе. Она исправила в свидетельстве о школьном образовании пятый класс на шестой, что позволило ей принять участие в конкурсе.

Профсоюзы подчеркивают, что осужденная сделала это, чтобы прокормить детей и мужа-инвалида. В ассоциации женщин Магнисии заявляют, что несправедливо осуждать 53-летнюю женщину как опасного преступника, когда ее «преступлением» является лишь то, что она бедна и ей необходимо кормить семью.

Отмечается, что приговор вызвал возмущение во всем греческом обществе.