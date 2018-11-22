В минфине Великобритании предупредили о возможном срыве Brexit

Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд предупредил о том, что Brexit может не состояться. А причиной тому - возможное неодобрение британским парламентом соглашения по условиям выхода страны из Евросоюза.

«Если сделка не будет одобрена парламентом, то у нас сложится политически хаотичная ситуация. Такой хаос мог бы привести к тому, что Brexit может и не быть», - заявил Хаммонд в эфире телеканала ITV.

Вместе с тем министр подчеркнул, что так называемый «плавный выход из ЕС» мог бы обойтись Великобритании в «десятки миллиардов фунтов стерлингов» в виде экономических потерь.

В субботу, 24 ноября, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вернется в Брюссель. Там она попытается достигнуть консенсуса по соглашению об условиях Brexit в преддверии экстренного саммита ЕС, который состоится на следующий день, 25 ноября.

Ранее стало известно, что британский кабинет министров согласовал проект соглашения по условиям Brexit. Теперь оно должно быть одобрено совместно с политической декларацией на саммите ЕС. Однако же для того, чтобы сделка вступила в силу, необходимо ее дальнейшее одобрение не только британскими законодателями, но и Европарламентом.