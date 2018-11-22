Сербия не станет вводить ответные меры на пошлины Косова

Сербия не собирается отвечать непризнанному государству Косово, власти которого решили увеличить на 100% пошлины на все сербские товары.

«Мы не станем отвечать аналогичными мерами, так как мы хотим быть ответственными и серьезными партнерами», - сказал президент Сербии Александар Вучич по итогам консультаций с Совбезом государства.

В среду, 21 ноября, косовское руководство сообщило и своем решении ввести пошлины в размере 100% на товары из Сербии.