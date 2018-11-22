Защита Мамаева подтвердила перевод денег избитому водителю

Игорь Бушманов, адвокат футболиста «Краснодара» Павла Мамаева, подтвердил перечисление денег потерпевшему в результате устроенной футболистами драки водителю ведущей Первого канала. Средства были переведены в счет компенсации морального и материального вреда.

«Да, информация соответствует действительности. Меры к материальному возмещению вреда Виталию Соловчуку предприняты», - цитирует Бушманова ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что специально для пострадавшего Виталия Соловчука был открыт счет, на который и поступили деньги. Помимо этого, нападающий «Зенита» и полузащитник «Краснодара» принесли мужчине извинения.

Однако же адвокат Кокорина Татьяна Стукалова ранее эту информацию опровергла. Она заявила, что ей об этом якобы «ничего не известно», так же, как и самому футболисту

Нападающий «Зенита» и полузащитник «Краснодара» в настоящее время находятся в СИЗО за устроенную ими драку. Они были арестованы на два месяца - до 8 декабря.