Опубликовано видео перестрелки между экс-сотрудником ОМОНа и полицейскими в Ставрополе

Бывший сотрудник ОМОНа открыл стрельбу по полицейским в Ставрополе в ночь на 21 ноября. Инцидент произошел на улице Дзержинского.

Как сообщает сайт «Комсомольской правды», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, экс-спецназовец, который недавно был приговорен к одному году условно за насилие в отношении представителя власти, расстрелял здание ГУ МВД из охотничьего ружья марки ИЖ-12 калибра 12 мм. Повреждение получили стена, центральные двери и козырек строения.

«Он пытался скрыться в парке. Его заблокировали. На законные требования прекратить противоправные действия мужчина не реагировал. Порядка 20 раз он выстрелил в сторону сотрудников. Полицейские применили табельное оружие», - сообщили в ставропольском МВД.

Задержать дебошира удалось лишь после того, как стражи порядка открыли ответный огонь. В результате перестрелки злоумышленник получил ранение бедра. Сейчас он находится в больнице. Скорее всего, в момент происшествия бывший сотрудник ОМОН был пьян.

Отметим, что сами правоохранители не получили ранений во время задержания преступника.