Посол США при ЕС опроверг информацию о «сговоре» с РФ

Действующая администрация Белого дома ежедневно работает над так называемым «сдерживанием» России, в связи с чем о якобы сговоре обеих стран не может быть и речи. С таким заявлением в среду, 21 ноября, выступил посол США при ЕС Гордон Сондленд.

Он подчеркнул, что Белый дом просто «озабочен блокированием» и введением новых санкций против России или конкретных лиц, что опровергает любые утверждения о «сговоре».

«Любой, кто был бы в сговоре с Россией, конечно, не был бы озабочен тем, как остановить Россию. Я думаю, что эти действия говорят сами за себя», - цитирует его РИА Новости.

Сондленд также отметил, что не разделяет мнения о том, что «разногласия между ЕС и США» ослабляют способность американской страны иметь дело с Россией и Китаем.

«Мы думаем, что санкции, которые сейчас действуют, принесут ЕС больше пользы, если ЕС не проявит слабости», - подчеркнул он.

Вместе с тем в своем обращении к членам комитета Сондленд призвал к сохранению так называемого «санкционного единства» и к «расширению санкций». Так, еще в начале ноября США пообещали ввести новые санкции против России после выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса.