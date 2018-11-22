СК начал проверку по факту обрушения моста под Воронежем

Следователи начали проверку по факту обрушения автомобильного моста в Терновском районе Воронежской области.

Как уточняется на сайте регионального СУ СК, инцидент произошел в момент, когда по одной из частей моста двигались два груженных зерном «КамАЗа». В то же время на его другой сторон велись ремонтные работы.

В результате инцидента оба автомобиля упали в реку Савала, а их водители получили травмы. Также сообщается о четверых пострадавших работниках ремонтной бригады.

«Потерпевшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения», - отметили следователи.

Известно, что сотрудники СК уже провели осмотр места ЧП. В ближайшее время будет проведен ряд экспертиз.

Ранее сообщалось, что в среду, 21 ноября, в Воронежской области обрушился автомобильный мост. Инцидент произошел вблизи села Братки.