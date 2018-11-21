В России могут сократить сроки выдачи загранпаспортов

В МВД предложили сократить на месяц срок оформления загранпаспорта по месту пребывания. Соответствующий документ был обнародован на портале проектов нормативных актов.

В тексте говорится, что граждане РФ смогут оформить и получить заграничный паспорт максимум через три месяца со дня подачи заявления. Сейчас тем, кто обращается не по месту регистрации, а по месту своего фактического пребывания, приходится ждать четыре месяца.

Отмечается, что сроки планируют уменьшить в том числе и для оформления загранпаспорта с электронным чипом.

Ранее сообщалось, что загранпаспорта нового поколения начнут выдавать и в небольших российских городах.