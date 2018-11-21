Военным США разрешили стрелять на поражение на границе с Мексикой

Американским военным, размещенным на границе США, официально разрешили открывать огонь на поражение при необходимости. Соответствующий меморандум подписал глава аппарата Белого дома Джон Келли.

Как уточняет издание The Military Times, теперь военный персонал Пентагона может «совершать те действия, которые министр обороны считает необходимыми» для защиты сотрудников пограничного контроля.

В частности, речь идет о «демонстрации или применении силы (включая огонь на поражение при необходимости), контроле толпы, временном задержании и коротком обыске».

На границе между США и Мексикой американские морпехи и пограничники строят укрепления, включая протягивание колючей проволоки. Таким образом военнослужащие намерены встретить тысячи мигрантов, движущихся из Центральной Америки в США.

Ранее генерал-лейтенант Джеффри Бьюкенен заявил, что американские военные, находящиеся на юго-западной границе с Мексикой, должны вернуться домой к Рождеству.