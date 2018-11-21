Полиция возбудила дело о хулиганстве после обысков у фанатов «Спартака»

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве после проведения обысков по месту жительства участников одной из фанатских группировок ФК «Спартак».

Как уточнил источник в столичном МВД, обыски прошли более чем по 30 адресам.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), задержаны более 15 человек», - приводит ТАСС слова собеседника.

По данным информагентства, причиной проведения обысков у футбольных фанатов стала массовая драка в центре Москвы, произошедшая 22 сентября. Тогда в противостоянии приняли участие поклонники столичных клубов «Спартак» и ЦСКА.

Отмечается, что полицейские также задержали лидера одной из наиболее крупных фанатских группировок «Гладиаторы» Дениса Аринушкина.