Рэпера Хаски задержали в Краснодаре

В среду, 21 ноября, в Краснодаре был задержан рэпер Дмитрий Кузнецов, более известный под псевдонимом Хаски. Кадры с места были опубликованы в Сети.

Судя по видео, исполнитель был задержан прямо во время исполнения своей песни на глазах у десятков поклонников. При этом правоохранители в буквальном смысле стащили Хаски с крыши автомобиля, куда рэпер забрался для своего «концерта».

Как уточняет портал «Юга», задержание рэпера произошло у входа в клуб, где у исполнителя было запланировано выступление. Организаторы мероприятия отметили, что Хаски был доставлен в отдел полиции вместе со своим адвокатом.

Сообщается, что рэпер приехал на концерт, но клуб оказался обесточен, по причине чего поклонники не могли попасть внутрь. В связи с этим Хаски сам вышел на улицу, забрался на крышу одного из автомобилей и стал исполнять свою песню. В этот момент его и задержали правоохранители.