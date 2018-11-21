Москвичка рассказала, как таксист жестоко избил ее из-за шутки

В Москве водитель такси избил пассажирку, которая сделала ему замечание относительно совершенного им маневра. Пострадавшая, 37-летняя Ольга Садвокасова, заметила водителю, что она сама в довольно узком дворе могла бы совершить разворот гораздо лучше. Как рассказала женщина «Звезде», после этих слов мужчина предложил ей отменить заказ.

«Я говорю: «Ну мы же ничего такого не сказали?» Но водитель развернулся, начал сдавать назад и завез в другой поворот. Там стоянка была, безлюдное место, неосвещенное место. Он обошел машину, открыл дверь, оторвал мне рукав, вытащил меня и кинул на землю, потащил между машин. Подруга начала кидаться, он ее отшвыривал, а меня бил ногой», - говорит Ольга.

В результате, когда женщину доставили в больницу, у нее зафиксировали перелом носа и ноги. Сейчас Ольга находится дома, но передвигается на костылях. И хочет, чтобы нападавший на нее водитель объявился сам и покаялся в совершенном преступлении.

«Пока я не вылечусь, ему обвинение не предъявят. Будет судебно-медицинская экспертиза, где мне поставят степень тяжести. И только после этого ему предъявят обвинение», - рассказала Ольга.

Как сообщили в столичном МВД, водителем оказался 46-летний уроженец Воронежской области по имени Сергей. Мужчина не зарегистрирован в Москве и после произошедшего скрылся в неизвестном направлении. После того, как его объявили в розыск, злоумышленник отключил телефон и бросил арендованную машину.