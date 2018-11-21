Россия призвала Украину воздержаться от авантюрных поступков в Азовском море

Россия призвала воздержаться Украину от любых авантюр в Азовском море. В частности, это касается действий, направленных на одностороннее установление границы в акватории. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Отмечается, что попытки пересмотреть нынешний статус Азовского моря как внутренних вод двух стран, где свободой судоходства пользуются российские и украинские суда, противоречат международному праву.

В ведомстве подчеркнули, что после присоединения Крыма Россия может осуществлять свои суверенные права и юрисдикцию в морских пространствах, которые прилегают к полуострову. Именно поэтому проверки судов в Азово-Керченской акватории сотрудниками пограничной службы ФСБ России обоснованы и не представляют угрозы.

В сообщении говорится, что проверки соответствуют международному праву и направлены на обеспечение национальной безопасности и соразмерны угрозам, которые исходят от экстремистов, в том числе украинских в адрес России. Увеличение их числа связано с введением в эксплуатацию Крымского моста и не является инструментом давления на Украину.

В ведомстве отметили, что действия Киева, который создает военно-морскую базу в Бердянске и закрывает отдельные районы Азовского моря для проведения артиллерийских стрельб, как раз направлены на милитаризацию.

В МИД добавили, что Москва готова к конструктивному диалогу, но Киев идет по пути конфронтации, который препятствует восстановлению двусторонних отношений и противоречит интересам региональной и международной безопасности, однако поддерживается рядом западных стран.