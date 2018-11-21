Три человека получили ранения в результате обстрелов со стороны боевиков в Сирии

В результате обстрела со стороны боевиков, действующих в Идлибской зоне деэскалации, получили ранения два мирных жителя и один военнослужащих армии Сирии. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в арасбкой республике генерал-лейтенант Сергей Соломатин на брифинге.

Так, офицерами российского Центра было зафиксировано не менее семи обстрелов по процинциям Алеппо и Латакия.

Кроме того, в Сирии российские военные провели еще две гуманитарные акции. Так, в населенном пункте в провинции Алеппо мирные жители получили 450 пакетов с продовольствием, общим весом в 1900 килограммов. Кроме того, 90 таких проднаборов также получили и работники международного аэропорта Хмеймим в сирийской Латакии.